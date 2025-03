Colégio Thathi empossa nova prefeita e vereadores na Câmara

A Câmara Municipal de Araçatuba recebe, na próxima terça-feira, 18, às 19h, a cerimônia de posse das autoridades da Thathilândia, minicidade da Escola Thathi. A nova prefeita, Larissa Antônio Ramos, a vice-prefeita, Luiza Lopes Collado, além dos vereadores e secretários, assumem seus cargos para um mandato de um ano.

O evento contará com a presença do CEO do Grupo SEB, Chaim Zaher, que fará o discurso de abertura, e do diretor da escola, André Cefali. Autoridades municipais, como o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta, e a presidente da Câmara, Edna Flor, também foram convidadas.

A eleição para os cargos ocorreu no ano passado, com a participação de cerca de 450 alunos do 1º ao 5º ano. O projeto da minicidade existe há 32 anos e busca desenvolver a cidadania, a responsabilidade social e as habilidades socioemocionais dos estudantes.