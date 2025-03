Grupo CPFL abre processo seletivo para eletricistas em Araçatuba

A CPFL Serviços, parte do Grupo CPFL Energia, abriu inscrições para vagas de Eletricista de redes de distribuição na cidade de Araçatuba. As inscrições estarão abertas até o dia 23 de março e os aprovados iniciarão as atividades de forma imediata.

O candidato aprovado será responsável pela execução de obras de construção e manutenção de redes de distribuição, operando guindautos, cestas aéreas e outros equipamentos necessários para as obras.

São requisitos para a vaga:

• Ensino fundamental completo;

• Experiência como eletricista de construção e manutenção de redes (Linha Morta ou Linha Viva), com atuação em obras pesadas e implantação de postes;

• Disponibilidade para residir em Araçatuba, Bauru, Botucatu, Jaú, Marília ou São José do Rio Preto;

• Disponibilidade para trabalhar de terça a sábado, das 7h30 às 17h18;

• Cursos de CMRDA (Redes de Distribuição), Formação de Linha Viva, Cesto Aéreo, Guindauto e NRs serão um diferencial.

Benefícios