Morador de rua é condenado a 8 anos e 9 meses em Araçatuba

Um morador de rua, julgado pelo Tribunal do Júri, na manhã dessa quinta-feira, 13, em Araçatuba, foi condenado a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade.

Inicialmente, o acusado negou a autoria do crime, mas durante o depoimento, confessou sua participação. O julgamento incluiu a exibição de um vídeo gravado por câmeras de segurança, que mostrou o momento em que ele se aproximou de um estabelecimento comercial desativado e, em seguida, deixou o local após desferir as facadas na vítima.

Segundo o condenado, o crime foi motivado pelo fato de a vítima Gilmar de Almeida ter mantido relações sexuais com sua companheira. Na versão apresentada, o réu alegou que estava em busca da companheira quando passou pelo local onde Gilmar costumava ficar. Ao abordá-lo, ele ouviu a voz da mulher e, ao questionar a vítima, este teria jogado uma bolsa no chão e atacado o acusado com uma faca. Para se defender, o morador de rua teria tomado a faca da mão da vítima e revidado.