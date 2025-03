Coroados tem final de campeonato nesta sexta-feira

A cidade de Coroados sedia nesta sexta-feira, 14, um grande evento esportivo: a final do primeiro campeonato municipal de minicampo. A festa acontece a partir das 19h30, no Estádio Municipal Rubens Miranda.

Antes do jogo oficial, haverá uma apresentação das crianças que treinam na categoria Sub-10. A partida decisiva será entre os times Carderoli e Açomix, ambos representando empresas do município, e promete atrair uma torcida considerável.

O campeonato, que teve início no começo de fevereiro, contou com a participação de seis times locais: Biro Sports, Lanchonete do Salgado, Cohab Futebol Clube, Independente Zanini, Açomix e Carderoli.