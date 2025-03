Andradina começa a pulverizar fumacê na cidade a partir do dia 26

A Secretaria de Saúde de Andradina vai aplicar o fumacê como mais uma estratégia de combate à dengue na cidade, a partir do dia 26.



A partir das 18h, nos dias 26, 27 e 28, será no Bairro Benfica; 2, 3 e 4 de abril, Barbaroto e Nova Esperança; 9, 10 e 11, Jardim Santa Cecília, Jardim Bandeirantes e Parque Industrial; 15, 16 e 17, Piscina e Vila Rica; 23, 24 e 25, Vila Mineira.

Para ter um efeito melhor, o fumacê deve ser pulverizado com as casas de portas e janelas abertas, para que o inseticida "entre" nas residências. Mas habitualmente as pessoas fecham as portas e janelas durante a passagem do fumacê, o que deve ser evitado.

O que é fumacê

Fumacê é um inseticida dissipado para matar o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. O serviço é oferecido pelos órgãos estaduais de saúde, mas o atendimento é limitado por haver apenas quatro equipamentos para 40 cidades da região.