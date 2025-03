Polícia apreende quase 700 kg de drogas em rodovia do interior

Uma operação das Polícias Civil e Militar apreendeu na manhã de quarta-feira, 12, quase 700 quilos de drogas. O motorista de um caminhão, de 52 anos, foi preso em flagrante na Rodovia Arlindo Bétio (SP-613), no município de Rosana, interior de São Paulo.

Após apurações da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Presidente Prudente, os policiais receberam informações sobre um veículo que transportaria drogas na região. Com apoio do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), os agentes abordaram um caminhão que tracionava dois semirreboques.

Durante a vistoria foi encontrado um fundo falso na guarda lateral do primeiro semirreboque com 300 tijolos de cocaína, pesando 323 quilos, e 350 tijolos de crack, com peso de 360 quilos, totalizando mais de 684 quilos de entorpecentes.