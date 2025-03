Araçatuba abre inscrições para o Revelando SP 2025

A Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba anuncia a abertura do período de manifestações de interesse para artistas locais que desejam participar do Revelando SP 2025. Trata-se do maior festival de cultura tradicional paulista. As inscrições para o processo seletivo municipal podem ser feitas até 27 de março, exclusivamente por meio de formulário online.

O festival reúne manifestações culturais, culinária típica e artesanato, proporcionando uma imersão nas tradições paulistas. Cada município pode indicar até 16 representações, somando as três categorias: artesanato, culinária e manifestações artístico-culturais. Caso o número de interessados supere esse limite, a secretaria realizará uma seleção baseada no mérito artístico das propostas.

O evento é promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). O objetivo é valorizar e difundir as culturas tradicionais paulistas, celebrando as expressões artísticas e gastronômicas do Estado.

