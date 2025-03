Araçatuba prepara serviço para recolher animais soltos nas ruas

A presença de animais de grande porte soltos nas vias de Araçatuba é sempre um risco à segurança no trânsito. Para minimizar as possibilidades de acidentes, a Prefeitura iniciou o processo de contratação direta para o serviço de recolhimento e acolhimento de animais. A medida está publicada no Diário Oficial Eletrônico (edição 1209) desta quinta-feira, 13.

Foi definido pela Secretaria de Administração que o processo será com dispensa de licitação, no critério de menor preço, cujo valor estimado é de R$ 60 mil. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade justifica a medida em razão do risco para a segurança de pessoas com a presença de animais de grande porte nas vias urbanas. Foi considerado também o bem-estar animal, uma vez que o recolhimento adequado é necessário para evitar maus-tratos e, uma vez recolhidos, os animais recebam cuidados necessários.

Segurança Viária

A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Luciane Bueno, destacou a relevância da ação. "Este serviço é fundamental para a segurança viária e para evitar acidentes. Também é uma forma de garantir que os animais recolhidos recebam o tratamento adequado e sejam acolhidos de maneira apropriada", explicou.