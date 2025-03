Câmara poderá ter sinal aberto de TV pelo Programa Brasil Digital

A Câmara Municipal de Penápolis teve novo avanço na busca de viabilização de sinal digital aberto de sua TV para toda a cidade. O fortalecimento para o atendimento ocorre com a seleção do Legislativo Penapolense pelo Ministério das Comunicações para participação do programa Brasil Digital, o que foi publicado no Diário Oficial da União no dia 19 de dezembro de 2024.

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Alberto Feltrin, e o vereador Francisco José Mendes, o Tiquinho (MDB), acompanharam in loco na Rede Legislativa de Rádio e TV Digital na Câmara Federal na quarta-feira, dia 12, o andamento do processo do investimento reivindicado.



Os emedebistas foram recepcionados por Geane Vieira e Graciela Bertão. O programa Brasil Digital tem objetivo de ampliar a oferta de TV Digital em 250 municípios brasileiros.