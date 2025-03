Caratecas de Araçatuba vão para seletiva da Seleção Brasileira

Nove atletas da parceria entre a Academia Hisatugo e a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação de Araçatuba conquistaram vaga para a seletiva da Seleção Brasileira de Karatê, a ser realizada em Macaé (RJ), de 24 a 30 de abril deste ano.

A classificação ocorreu no último sábado, 8, na seletiva estadual realizada pela Federação Paulista de Karatê (FPK), nas dependências do Ginásio Poliesportivo Complexo Esportivo Central, em Santana do Parnaíba (SP). A competição foi realizada para formar a seleção de atletas do Estado de São Paulo.

A disputa da seletiva em Macaé tem o objetivo de compor a Seleção Brasileira 2025 de Karatê, que vai competir no Campeonato Sul Americano 2025.