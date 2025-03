Cruzamento na Avenida Brasília será interditado nesta 6ª

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, informa que o cruzamento da Rua Plínio Salgado com a Avenida Brasília será interditado temporariamente a partir desta sexta-feira, 14.

A medida tem o objetivo de viabilizar estudos técnicos para aprimorar a fluidez e a segurança viária no local, que tem registrado acidentes com frequência. A análise das condições de tráfego será realizada nos próximos dias, e novas intervenções poderão ser adotadas conforme os resultados do levantamento.