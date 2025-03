Hospital do Rim de Araçatuba recebe doações do Rotary e Lions

Na manhã desta quinta-feira, 13, foi realizada uma solenidade no Hospital do Rim de Araçatuba em comemoração ao Dia Mundial do Rim, durante a qual foram entregues oficialmente cinco reprocessadoras à instituição. A doação foi feita pelos clubes Rotary e Lions da cidade.

O evento contou com a presença de diversas autoridades municipais e regionais, incluindo a vice-prefeita de Araçatuba, Maria Eunice; o secretário municipal de Saúde, Daniel Martins; a vereadora Sol do Autismo; e o vereador Hideto Honda, além de lideranças dos clubes Rotary e Lions. O advogado Pedro Chagas, presidente da OAB – seção de Araçatuba e transplantado de rim em 2022, também esteve presente, acompanhado de outros pacientes transplantados.

Maria Eunice destacou a importância do poder público na colaboração com a instituição e enfatizou que a gestão do prefeito Lucas Zanatta está comprometida em auxiliar nas demandas do hospital. O vereador Hideto Honda, representando o Legislativo, ressaltou a necessidade de destinação de emendas impositivas para apoiar a instituição, que enfrenta dificuldades financeiras.

A enfermeira responsável pelo Hospital do Rim, Clarissa Santos, organizadora do evento, destacou a relevância dos novos aparelhos para a melhoria do atendimento. “Estamos sempre buscando melhores condições e tecnologia para atender nossos pacientes”, afirmou.

O médico nefrologista Akiyoshi Ugino, um dos idealizadores do centro de hemodiálise em Araçatuba, também expressou sua gratidão pela doação e pelo trabalho dos clubes. Ele ressaltou que as novas máquinas não apenas melhoram a qualidade dos procedimentos, mas também ajudam a reduzir os custos de cada sessão de hemodiálise.