Preço de repelentes varia até 82% em Araçatuba, aponta Procon-SP

Esse levantamento quinzenal de preços de repelentes de insetos, feito pelo Procon-SP no período entre 19 de fevereiro e 6 de março, revelou uma variação positiva nos valores médios desses produtos na Capital de 2,42%. Já na cidade de São José do Rio Preto foi de 2,85% o aumento.

Na cidade, a maior diferença constatada foi de 82,71% no repelente Infantil de 100ml em spray, cujo preço variou entre R$ 39,90 e R$ 72,90, dependendo do estabelecimento. Esse cenário reforça a importância da pesquisa de preços por parte dos consumidores.

O mais recente levantamento do Procon-SP sobre os preços de repelentes revelou variações expressivas nos valores praticados em diferentes cidades do Estado de São Paulo. Araçatuba passou a integrar a pesquisa quinzenal devido à alta incidência de dengue, com mais de 8 mil casos confirmados e cinco mortes até o momento em 2025.

O Procon-SP também alerta para a necessidade de prevenção contra a dengue, recomendando a eliminação de criadouros do mosquito, o uso correto de repelentes e a atenção à composição e validade dos produtos adquiridos.

Com o decreto de situação de emergência para a dengue ainda em vigor no Estado de São Paulo, o Procon-SP orienta os consumidores a redobrarem os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Entre as principais medidas de prevenção, estão a eliminação de locais com água parada, a imunização quando disponível e o uso correto de repelentes.

Na hora de escolher um repelente, é essencial considerar a relação entre qualidade, quantidade (mg, ml etc.) e preço, além de comparar valores em diferentes estabelecimentos. Para compras online, é importante verificar o custo do frete e o prazo de entrega.