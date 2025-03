Bandeirante precisa vencer para evitar rebaixamento na A-3

Caso o Tricolor de Birigui seja derrotado, dependerá de um tropeço do Lemense, que enfrenta o vice-líder Monte Azul. Um empate do Lemense já rebaixaria o Bandeirante, pois a equipe tem saldo de gols inferior (-8 contra -7).

O desafio é ainda maior porque o Bandeirante não venceu nenhuma partida fora de casa nesta edição do torneio. Além disso, a equipe vem de três tropeços consecutivos, sendo o mais recente uma derrota em casa para o Desportivo Brasil.

Com apenas 33% de aproveitamento na Série A3 do Campeonato Paulista, o Bandeirante Esporte Clube chega à última rodada sob risco de rebaixamento. A equipe de Birigui tem quatro vitórias, dois empates e oito derrotas, e precisa de uma vitória contra o Sertãozinho, terceiro colocado, para garantir a permanência na divisão sem depender de outros resultados.

A última rodada acontece no sábado, 15, às 15h, com todos os jogos simultâneos. Enquanto isso, na luta pelas oito vagas no mata-mata, Marília, Monte Azul e Sertãozinho já garantiram a classificação e brigam por melhores posições para decidir em casa na próxima fase.

Confrontos agendados para o sábado, 15, às 15h:

Sertãozinho x Bandeirante

EC São Bernardo x Itapirense

União São João x Rio Preto

Marília x Rio Branco

Desportivo Brasil x União Suzano

Comercial x XV de Jaú

Catanduva x Francana

Monte Azul x Linense