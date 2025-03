Araçatuba: morador de rua acusado de homicídio é julgado nesta 5ª

Um homem em situação de rua irá enfrenta o júri popular na manhã desta quinta-feira, 13, em Araçatuba. A audiência estava prevista para começar às 9h. O réu é acusado de ter matado Gilmar de Almeida. O homicídio ocorreu no dia 16 de novembro de 2023, na rua Fernando Costa, no bairro Bandeiras.

De acordo com o boletim de ocorrência, o réu desferiu três golpes de faca na vítima. Em seu depoimento, ele alegou que agiu dessa forma porque, em datas anteriores, havia flagrado Gilmar mantendo relações sexuais com sua companheira. Embora o réu tenha afirmado que isso não era a primeira vez, a companheira negou as acusações.

Após o crime, o acusado tentou dificultar sua localização trocando as roupas que usava no momento, mas não obteve sucesso, já que as casas nas proximidades possuem câmeras de segurança e ele era conhecido nos meios policiais. Ao ser capturado pela Polícia Militar, foi levado à central de flagrantes, onde, mesmo sob custódia, tentou fugir, mas foi interceptado pelos policiais.