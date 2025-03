Araçatuba tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência

O PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva) de Araçatuba está com 20 vagas abertas para pessoas com deficiência, oferecendo oportunidades em diversos setores. A iniciativa, resultado da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, tem o objetivo de promover a inclusão profissional na região.

As vagas disponíveis são para: repositor (6), operador de caixa (4), empacotador (3), auxiliar de hortifrúti (4), auxiliar de entrega (1), ajudante operacional (1) e auxiliar logístico I (1).

Os interessados devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo, na avenida Waldemar Alves, 50, bairro São Joaquim, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.