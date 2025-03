AEA vence o Joseense por 2 a 0 e sobe para a 6ª colocação

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) venceu o Joseense por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira, 12, jogando em Taubaté. O jogo foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

A AEA começou a partida criando grandes chances de gol. O primeiro gol foi marcado por Talisson, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo o time canarinho continuou a pressão sobre a equipe adversária e ampliou o placar com gol de Caio Bahia.

No próximo sábado a AEA volta a campo às 17 horas no Estádio Municipal Adhemar de Barros, contra a equipe do Taquaritinga. O jogo pode marcar a classificação do time no campeonato.