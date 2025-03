Banco de Sangue de Araçatuba enfrenta déficit de 50% e faz apelo

Após o período de Carnaval, o GSH Banco de Sangue de Araçatuba enfrenta uma queda preocupante nos estoques sanguíneos, com um déficit de 50% que já se arrasta desde o início do ano. Durante o feriado prolongado, as doações diminuíram ainda mais, agravando a situação. Atualmente, a unidade recebe cerca de 15 doações diárias, quando o ideal seriam 40 bolsas para atender com segurança a demanda dos hospitais.

Os tipos sanguíneos mais críticos no momento são O- e O+, fundamentais para emergências e transfusões. O tipo O- é o doador universal e pode ser utilizado por qualquer pessoa, enquanto O+ tem alta compatibilidade com diversos pacientes. No entanto, todos os fatores Rh são essenciais para garantir o atendimento adequado. “Cada doação faz a diferença na vida de quem depende dos hemocomponentes para se restabelecer”, reforça Gilson Cirino, captador de doadores do GSH Banco de Sangue.

Como contribuir

Doe sangue : A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h. O Banco de Sangue fica na Rua Gaspar de Lemos, 2 – Jardim Alvorada, anexo ao Hospital Unimed.

: A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 16h. O Banco de Sangue fica na Rua Gaspar de Lemos, 2 – Jardim Alvorada, anexo ao Hospital Unimed. Quem pode doar : Homens podem doar a cada 60 dias (até 4 vezes ao ano), e mulheres a cada 90 dias (até 3 vezes ao ano). Esses intervalos garantem a reposição saudável dos níveis de ferro e hemoglobina no organismo.

: Homens podem doar a cada 60 dias (até 4 vezes ao ano), e mulheres a cada 90 dias (até 3 vezes ao ano). Esses intervalos garantem a reposição saudável dos níveis de ferro e hemoglobina no organismo. Divulgue e mobilize: Incentive amigos e familiares a doarem e compartilhe mensagens de conscientização sobre a importância desse ato solidário.

Serviço

GSH Banco de Sangue de Araçatuba

Endereço: Rua Gaspar de Lemos, 2 – Jardim Alvorada (Anexo ao Hospital Unimed)

Rua Gaspar de Lemos, 2 – Jardim Alvorada (Anexo ao Hospital Unimed) Telefones: (18) 3607-3935 | WhatsApp: (18) 99650-4153

(18) 3607-3935 | WhatsApp: (18) 99650-4153 Atendimento: Segunda a sexta-feira das 7h às 18h | Sábados das 7h às 16h – Estacionamento gratuito.

Doe sangue, salve vidas!