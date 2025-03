Polícia prende homem por tráfico após apreensão em dois imóveis

Na tarde desta quarta-feira (12), os policiais CB Ilan e CB Willian receberam uma denúncia sobre tráfico de drogas em uma residência na Rua José Buzeli, no bairro Tereza Maria Barbieri, em Birigui. A equipe se deslocou ao local para averiguar a situação e, durante o patrulhamento, descobriu que o suspeito também possuía uma residência na Avenida das Rosas, sendo que o imóvel da Rua José Buzeli pertenceria à avó e estaria sendo usado para armazenar e distribuir entorpecentes.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o portão aberto e o suspeito no interior do imóvel. Em contato com a proprietária, que é avó do acusado, ela autorizou a realização de buscas após ser informada sobre a denúncia. Em uma busca pessoal no suspeito, nada ilícito foi encontrado.

A equipe solicitou apoio do Comando de Grupo e Patrulha e, após a chegada do reforço, realizou buscas em um quartinho de depósito. No local, foram encontrados uma porção grande de crack (cerca de 20 g), uma porção de cocaína (aproximadamente 10 g), uma munição intacta calibre 32 da marca Rem e dois sacos de ependorfes vazios. A neta da proprietária, que reside nos fundos da casa, acompanhou as buscas.

O suspeito confessou que havia mais drogas em sua residência na Avenida das Rosas. Com apoio da ROCAM, a equipe seguiu até o endereço. Enquanto isso, a equipe do Canil, com o cão farejador Ares, realizou buscas no imóvel da Rua José Buzeli e localizou mais uma porção de maconha na cozinha.

Após essa etapa, as equipes se dirigiram à residência da Avenida das Rosas, onde o cão Ares encontrou mais duas pequenas porções de maconha. A neta do suspeito também acompanhou as buscas nesse endereço.

Diante dos fatos, o autônomo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido ao Primeiro Distrito Policial. O delegado de plantão, Ícaro de Oliveira Borges, tomou conhecimento dos acontecimentos, elaborou o boletim de ocorrência, ratificou a prisão e fez a apreensão dos materiais encontrados. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça para ser apresentado em audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (13).