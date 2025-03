Líder religioso de Rio Preto é preso por estupro de vulnerável

Um líder religioso denunciado por estupro de vulnerável em São José do Rio Preto foi condenado à prisão preventiva. O acórdão da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça que deu efeito ativo ao recurso do MPSP é desta segunda-feira, 10.

De acordo com os autos do processo, em agosto de 2024, o denunciado se aproximou do pai da vítima, ganhando sua confiança e passando a frequentar a casa da família, discípula da igreja. A garota tinha 13 anos quando o pastor começou a praticar com ela atos libidinosos dentro de um automóvel. Os fatos ocorreram em cinco ocasiões.

Conversas de conteúdo erótico entre o denunciado e a vítima foram encontrados pelo pai da menina em seu aparelho celular.