Prefeitura lança chamamento público para projetos culturais

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria de Cultura, vai lançar, nesta quarta-feira (12), o Chamamento Público 002/2025, destinado à seleção de três projetos culturais que irão compor a Rede Municipal de Pontos de Cultura.

O valor total do edital é de R$ 129.292,41 e faz parte da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que busca fortalecer ações culturais continuadas no município. Cada projeto vai receber R$ 43.097,47 para a execução de atividades que promovam o acesso à cultura e a valorização das expressões artísticas locais.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, de 12 de março até as 17h do dia 2 de abril de 2025, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Araçatuba (www.aracatuba.sp.gov.br/cultura/editais). Somente propostas enviadas dentro do prazo e conforme as regras do edital serão aceitas para avaliação.

Quem pode participar?