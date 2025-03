Homem é agredido com capacete após reclamar de moto estacionada

Um homem procurou a Central de Flagrantes na noite da última terça-feira (11) para relatar uma agressão que sofreu em frente a uma academia em Araçatuba, onde tanto ele quanto o agressor costumam treinar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor, que possui uma moto Suzuki de 1.000 cilindradas, teria estacionado ao lado da motocicleta da vítima, impedindo sua saída. A vítima reclamou da obstrução, o que irritou o agressor, que passou a agredi-la com golpes de capacete, seguidos de socos na cabeça e no corpo.

Segundo vídeos que circulam em grupos de WhatsApp, a vítima não reagiu, apenas tentou se proteger. Ele relatou ter sofrido um corte na boca e dores intensas em várias partes do corpo devido às agressões.

Após registrar a ocorrência, a vítima foi orientada a passar por exame de corpo de delito no IML, que avaliará a gravidade das lesões. O agressor já foi identificado pela polícia e deverá ser intimado nos próximos dias para prestar depoimento. A agressão foi registrada por câmeras de segurança e por pessoas que presenciaram a confusão. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.