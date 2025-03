CultSP realiza audiência para elaborar editais em Araçatuba

Nesta quinta-feira. 13, às 18h30, a Biblioteca Pública Municipal Rubens do Amaral, em Araçatuba, será palco de uma escuta pública histórica, a primeira do gênero na cidade.

O evento é uma iniciativa do Fomento CultSP, promovido pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), e o apoio da Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Objetivos

A escuta pública tem como objetivos a construção do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR), da Política Nacional Aldir Blanc, e dialogar com artistas, produtores culturais, gestores e demais agentes do setor, sobre as diretrizes para a formulação dos editais de fomento à cultura do Estado.